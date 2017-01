VIDEO/Qeveria e re, edhe katër ditë për mandatarin Gruevski

Kryesia e BDI-së nuk është mbledhur akoma për të diskutuar takimin e liderit Ali Ahmeti me Nikolla Gruevskin e VMRO-së dhe Zoran Zaevin e LSDM-së. Alsat jozyrtarisht mëson se, Ahmeti ka zhvilluar një ditë më parë takime kokë më kokë me anëtarët e kryesisë më të ngushtë të cilët nuk pranuan të japin detaje nga diskutimet. Nënkryetarja e BDI-së Teuta Arifi thotë se është normale që brenda kryesisë të ketë mendime të ndryshme

Normalisht BDI ka qenë dhe do të vazhdojë të mbetet një parti e hapur demokratike në të cilën qëndrimet janë thënë dhe do të thuhen gjithmonë hapur. Ka normalisht qëndrime të ndryshme. Në këtë moment nuk mendoj se është korrekte një nënkryetare të japë preferenca por mendoj që BDI nuk është përjashtues dhe nuk përjashton koalicionimin me asnjërën prej forcave politike, gjithmonë duke u nisur nga fakti që tani pas vetës ka një përgjegjësi akoma më të madhe. Ka platformën e nënshkruar me partitë politike dhe në të njëjtën kohë ka një obligim të madh para vetes dhe kjo është çështja e orientimit euro-atlantik të Maqedonisë – deklaroi Teuta Arifi, nënkryetare e BDI-së.

I kontaktuar nga Alsat, nënkryetari i BDI-së Izet Mexhiti, hodhi poshtë zërat se kryesia e ngushtë e kësaj partie është shprehur kundër negociatave që kreu i kësaj partie Ali Ahmeti bën me partinë e Nikolla Gruevskit. Mexhiti tha se kryesia ditëve të fundit, nuk ka pasur takim ku është diskutuar për negociatat. Detaje rreth negociatave nuk dha as nënkryetari Sadulla Duraku.

Në emisionin 200 në Alsat, zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani sqaron deklaratën e bujshme të disa ditëve më parë për rëndësinë e parimit “fituesi me fituesin”. Sipas Osmanit, parimi në fjalë është njëri nga opsionet që shqyrtohet nga BDI-ja ndërsa kjo parti po analizon të gjithë opsionet për qeverinë e re. Megjithatë, Osmani thotë se me ndryshimin e kryesisë së VMRO-së, thotë se BDI do të pranonte koalicionin me këtë parti.

Ne mbetemi në qëndrimin se të gjitha pesë opsionet që BDI i ka parashtruar në tavolinë për analizë mbetën me të njëjtën fuqi të mundshme të realizimit. Mirëpo secili opsion ka argumentet “për” dhe kundër. Opsioni i parë që është koalicioni me VMRO-DPMNE ka argumentet “për” dhe “kundër”. Argument kryesor “për” dhe ndoshta arsyeja e vetme pse ulemi dhe bisedojmë dhe shohim atë mundësi të koalicionimit është parimi shumë i rëndësishëm fitues me fitues – tha Bujar Osmani, anëtar i Kryesisë së BDI-së.

Zëdhënësi Osmani thotë se ky parim, bën që shqiptarët të kenë rol të rëndësishëm në formimin e Qeverisë. Mandatarit Nikolla Gruevski i kanë mbetur edhe katër ditë për formimin e shumicës kurse partitë nuk pranojnë të jetë diskutuar për postet e mundshme ministrore ose atë të kryetarit të Kuvendit.