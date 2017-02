Vigjilent Leka: Ahmeti dhe Ivanovi u takuan si dy miq të vjetër të idealit të njejtë

Takimi i Ahmetit me Ivanovin për të gjithë ishte i pa pritur pasiqë gjatë periudhës së zgjedhjeve presidensiale dhe pas tyre kryetari i BDI-së Ali Ahmeti kishte një retorikë shumë kundër Ivanovit dhe thoshte se Ivanov është i pa pranueshëm si president sepse Maqedonia ka nevojë për president që do i përfaqësoj interest e gjithë qytetarëve.

Por ja që sot ishte vet lideri i BDI-së Ali Ahmeti së bashku me shefin e kabinetit Artan Grubin shkuan në takim me Ivanovin.

Antari i kryesisë qendore të RDK-së Vigjilent Leka thotë se Ahmeti e Ivanov u takuan si dy miq të vjetër, Leka thotë se antarët e BDI-së janë gjithçka më patriota, më shkije se shkijet, më të nxën përfundi e me gjithçka.

Vigjilent Leka thotë se ai që më së paku ka drejt të bëj thirrje për kontestim është Ali Ahmeti sepse siç e dimë ai dhe partia e tij i dhanë mandatin e parë Ivanovit si president.

“Kjo është në kuadër të parimit të përgjithshëm të BDI-së, se ata nuk kanë asnjë parim në politikën e tyre, përveç interesit tq grupimit të tyre mafiozo-batakçi. Për ata të gjitha gjërat janë njësoj dhe “lëpijnë” edhe gjërat që “i kanë pështyrë” publikisht , ata janë edhe shqiptarët me te medhenj edhe me shka se shkijet, edhe me të moralshmit edhe të zënit përfundi, edhe gjoja euro-integrues e stabilizues edhe mafiozë e platformenënshkrues, edhe hidhja edhe futja. Në fund të fundit secili mund ta kontestojë Ivanovin si president përveç BDI-së. Ata vendosën një precedent të demshëm për shqiptarët kur e njohën Ivanovin si President legjitim në mandatin e parë 2009-2014 kur ai nuk mori votat e shqiptarëve, megjithëse BDI-ja dhe vet kryetari i saj Ali Ahmeti bëri thirrje për ta votuar ne raundin e dytë. Prandaj ata nuk mund të ja mohojnë legjitimitetin në mandatin e dytë kur Ivanovi ka marrë më shumë vota nga shqiptarëët se në mandatin e parë kur ata e njohën, ndërkohë që të gjithë të tjerët mund ta kontestojnë legjitimitetin aktual të Ivanovit. Ahmeti me Ivanovin janë takuar si miq të vjetër të të njejtit ideal”, deklaroi Vigjilent Leka, anëtar i kryesisë qëndrorë të RDK-së