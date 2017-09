Visar Ganiu nuk ndalet, mori pjesë në gurthemelin e xhamisë në Fushë Tophanë (Foto)

Në lagjen Fushë Topanë të Çairit u hodh gurthemeli i xhamisë së re që ndërtohet me ndihmën e Dijanetit Islam të Turqisë. Në këtë ngjarje ka marrë pjesë dhe kandidati për kryetar të komunës së Çairit nga radhët e BDI-së Visar Ganiu.

Pjesëmarrës në këtë ngjarje kanë qenë edhe Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi i shoqëruar nga Myftinj të BFI dhe anëtarë të Rijasetit, përfaqësues të Dijanetit të Turqisë, Ambasadori i Turqisë në RM, Kryetari i Komunës së Çairit Izet Mexhiti dhe mysafirë të ndryshëm nga vendi e jashtë.

Kryetari i BFI-së, Sulejman Rexhepi, ndërtimin e xhamisë tha se e sheh si kthim të vlerave autoktone të cilat kanë ekzistuar në këto troje.

Ndërkohë, përfaqësuesi i Dijanetit Islam të Turqisë, Juksel Sellman tha se beson se si “që ashtu siç po i hedhim gurthemelin kësaj xhamie, do të përforcojmë lidhjet dhe vëllazërinë ndërmjet dy shteteve që i kanë ndjenjat e njëjta dhe besimin e njëjtë, Maqedonisë dhe Turqisë”.

Ndryshe, xhamia në të cilën është paraparë për rreth 1500 persona, do të jetë e madhe 2880 metër katrorë, me dy minare në gjatësi prej 48 metrave. Ky objekt do të ketë qendrën edukativo-shkencor ku do të ofrohen mundësinë e studimit me ligjërata nga teologë të njohur vendas dhe të huaj.

Comments

comments