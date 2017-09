Kandidati i BDI-së për Kryetar komune të Çairit, Visar Ganiu, sot realizoi takim me punonjësit e kulturës në të cilin pjesëmarrësit i shpalosën idetë dhe shqetësimet e tyre në lidhje me kulturën dhe njëkohësisht u informuan se të gjitha idetë dhe sygjerimet do të shqyrtohen dhe do të përfshihen në plan-programin e punës. Ganiu theksoi se ka plan konkret për avancimin e kulturës dhe projekteve konkrete.

Takimi u mbajt në Galerinë Çifte Hamam, në Çarshinë e Shkupit.

