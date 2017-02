VMRO-DPMNE godet sot Zaevin: Populli nuk votoi për Deklaratën e Tiranës

VMRO-DPMNE sot përmes një komunikate ka akuzuar se kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev nuk ndjen asnjë përgjegjësi për të mbrojtur interesat shtetërore dhe kombëtare dhe se edhe njëherë e riafirmon ofertën deri te ai që të tërhiqet nga platforma e partive shqiptare.

‘Qytetarët nuk votuan as edhe për monedhat, as edhe për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në të gjithë territorin, as edhe për krijimin e shtetit binacional ose për federalizimin apo kantonizimin. Qytetarët nuk votuan për deklaratën nga Tirana. Zaev e pranoi këtë vetëm për të ardhur në pushtet pa mbështetjen e popullit’, thuhet në kumtesën e VMRO.

Sipas kësaj partie, kjo mund të shkaktojë dëm të afatit të mesëm dhe afatgjatë. (Telegrafi)