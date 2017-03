VMRO-DPMNE: Në të ardhmen nuk do ta respektojë parimin fituesi me fituesin

VMRO-DPMNE dënon vendimin e BDI-së për të mos bashke qeverisur dhe kërcënon atë se as në të ardhmen nuk do ta respektojë parimin fituesi me fituesin. Partia e Gruevskin vazhdon të kërkojë zgjedhje të reja.

Komiteti qendror e konstatoi gjendjen faktike në të cilën fituesi nga blloku i partive shqiptare vendosi të mos koalicionojë me fituesin nga blloku maqedonas, duke e dërguar në opozitë, gjegjësisht vendosi të luaj me vullnetin e shumicës së qytetarëve maqedonas të cilët votuan për VMRO-DPMNE-në. Me këtë përgjithmonë është shkelur principi “fituesi me fituesin” dhe nuk ekziston arsye e vërtetë që në të ardhmen të garantohet pjesëmarrje në pushtetin ekzekutiv të partisë që ka fituar shumicën e votave shqiptare – thanë nga VMRO-DPMNE.

Partitë politike që kanë siguruar shumicën në Kuvend, presin që Ivanov të japë mandatin për formimin e Qeverisë së re, duke e ftuar atë të veprojë në pajtim me detyrimet e tij Kushtetuese.