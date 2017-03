VMRO-DPMNE po bllokon, ja plani që të mos zgjidhet kryeparlamentari?

Në orën 11 sot duhet të vazhdojë takimi koordinues i përfaqësuesve të grupeve parlamentare për konfirmimin e propozimit për krijimin e Komisionit kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve. Nga grupet e punës theksojnë se bllokimi vjen nga VMRO-DPMNE.

Një burim partiak theksoi për INA se VMRO ka plan për të zvarritur gjithcka, vetëm e vetëm që të vazhdoj kriza.

Në koordinimin në Kuvend ende nuk është arritur marrëveshje për kryetarin e Komisionit. Është konfirmuar vetëm numri i anëtarëve me të cilët grupet parlamentare do të përfaqësohen në të.

Në pajtim me marrëveshjen, VMRO-DPMNE do të ketë gjashtë anëtarë në Komision, LSDM pesë, ndërsa BDI dhe BESA do të përfaqësohen me nga një anëtar.

Takimi koordinues filloi pardje. Në vazhdimin e djeshëm u vendos të shtyhet për sot. Përfaqësuesit e grupeve parlamentare mbeten në qëndrimet e njëjta për ç’arsye akoma nuk është arritur progres në bisedat për kryetar të Komisionit.

Konfirmimi i propozimit për formimin e Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve është parakusht për vazhdimin e seancës konstituive kuvendore, e cila filloi më 30 dhjetor të vitit 2016, por u ndërpre pasi nuk u sigurua shumicë parlamentare për zgjedhjen e kryetarit të shtëpisë ligjdhënëse.

Sipas Rregullores së Kuvendit, Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve zgjidhet në seancë konstituive të Parlamentit me propozim të së paku 10 deputetëve, ndërsa përbërja e tij duhet të sigurojë përfaqësim adekuat të deputetëve nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvend.

Ky Komision ose të paktën 20 deputetë mund të propozojnë kandidat për kryetar të Kuvendit, ndërsa propozues mund të jetë edhe ndonjë deputet. Komisioni përbëhet prej 12 anëtarëve dhe kryetarit.