VMRO-DPMNE sot përmes një njoftimi edhe një herë rekomandoi se mbetet në oferëtn e saj, nëse LSDM-ja heq dorë nga platforma e Tiranës dhe realizimit të elementëve të përmbajtur në të, do t’i japë përkrahje Zoran Zaevit që të formojë qeveri.

Sipas VMRO-DPMNE-së, zgjedhjet e parakohshme parlamentare së bashku me ato loale janë zgjidhje për krizën sepse, siç citohet, qytetarët atëherë do të mundet qartë të vendosin nëse do ta përkrahin patformën e Tiranës dhe elementët që ajo përmban.