Walker shqiptarëve të Maqedonisë: Flisni më zëshëm që tu dëgjojë bota për problemet (Video)

Në emisionin ‘Në mbrëmje…’ te Agim Poshka, ka qenë i ftuar ish-ambasadaori i OSBE-së në Kosovë, William Walker, i cili ka folur rreth masakrës së Reçakut, zhvillimeve të fundit në Kosovë dhe poashtu për situatën politike në Maqedoni, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në pyetjen sesi e sheh ai përparimin e shqiptarëve në Maqedoni nga perspektiva amerikane dhe si një ambasador me përvojë personale me Kombet e Bashkuara dhe me shumë institucione ndërkombëtare, Walker përgjigjet se shqiptarët duhet të jenë të bashkuar dhe të bëjnë presion politik, transmeton Fakte.