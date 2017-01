Xhemal Ahmeti mesazh për Ali Ahmetin

Analisti Xhemail Ahmeti ka inkurajuar kreun e BDI-së Ali Ahmeti që të pranojë një marrëveshje bashkëqeverisëse me mandatarin për qeverinë e re në Maqedoni, Nikola Gruevskin.

Sipas tij, Ahmeti është në persion të madhe nga kryetaret e tij të komunave, por edhe nga organizatat turke që me çdo kusht duan BDI-në me LSDM-në.

Lexoni reagimin e plotë të Xhemail Ahmetit:

DY FJALË ABAZIT

Ali Ahmeti është në presionin më të madh të jetës së tij. Jo nga të huajt. Por nga kryetarët e tij të komunave, të cilët kanë llapë aq shumë nga organizatat turke saqë me çdo kusht duan me LSDM-në. Kur s’kam pasur punë me Ali Ahmetin e as me Selën e ASH: dorëzimi është i dyfishtë: po iu dorrëzuat kësaj kaste të korruptuar do ta bëni dëmin më të madh në histori. Jo pse Gruevski është në rregull porse tjerët janë më deformues për të drejtat shqiptare aty. Mos i dëgjo 24 karatët se janë zhyt deri në … tek turqit dhe agjenturat tjera që skanë dert për shqiptarë por vetëm për “pushtet botëror”, kupto pare. Gostivarin nuk ua lëmë edhe po u bë kijameti. )