Ylli i Chelsea tallet me Presidentin Donald Trump (Foto)

Qëkur është zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, vazhdimisht shkruan statuse në Twitter, duke i refuzuar mediat në masë të madhe, të cilët i quan të padrejta ndaj tij, transmeton Express.

Trump shkroi pasmesnatës: “Përkundër mbulimit të vazhdueshëm nga mediat”, duke e shkruar gabimisht “covfefe” në vend se ta shkruante “coverage” (mbulim). Atij i janë dashur plot 6 orë për ta kuptuar gabimin, të cilin e ka përmirësuar më pas.

Ndërsa spanjolli Fabregas e ka postuar një foto me dy fëmijët e vet në Twitter me mbishkrimin “Me dy #Covfefe e mi”, duke u tallur me Trumpin./Express/