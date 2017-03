Zaev: Ja e vërteta se çka kam biseduar me Ahmetin dhe partitë shqiptare?!

Nuk është diskutuar për ndonjë platformë, rreth 80 për qind e asaj që kam biseduar me Ahmeti ka qenë si ti kthejmë paratë e vjedhura prapa, si do ti rrisim pagat e qytetarëve. Budallallëk është ajo se do të dënohen qytetarët nëse nuk flasin shqip. Po manipulohet me popullin se paratë do të jenë në dy gjuhë.Në 32 komuna në vend është dygjuhësia, Kumanova ka tregjuhësi, cilin e manipulojnë ata, Gjuha është për t’u kuptuar njerëzit. Të mos trembemi nga asgjë, çfarë nebulozë është ajo, duhet të udhëhiqemi nga nevojat e qytetarëve- tha lideri i LSDM-së.

Ai theksoi se pavarësisht vendimit të Ivanovit që të mos ua japë mandatin 67 deputetëve, kjo nuk do të thotë se s’do të kemi një qeveri. Zaev është pothuajse i sigurtë se Ivanov përsëri do të japë mandatin.

Manipulimi i qytetarëve është banditizëm dhe mbrojtja e interesave të tyre. Gruevski e tërheq Maqedoninë në skenare të rrezikshme. Platforma u publikua më herët dhe Gruevski ishte i gatshëm për ta berë gjuhë të dytë gjuhën shqipe vetëm e vetëm për ta zhbërë PSP-në.Ivanovi nuk këkoi 61 mandate nga VMRO-DPMNE-ja, këtë e kërkoi nga ne- tha Zaev.