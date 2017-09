Zaev në SHBA takoi diasporën maqedonase, u premton se Ligji për gjuhën shqipe nuk prek Kushtetutën

Delegacioni i Maqedonisë i kryesuar nga kryeministri Zoran Zaev, gjatë vizitës në SHBA- ka takuar përfaqësuesit e diasporës maqedonase, biznesmen ndërkohë që nuk ka takuar asnjë përfaqësues shqiptar. Në këtë takim ai është shoqëruar nga Nikolla Dimitrov ministër i jashtëm dhe Edmond Ademi ministër pa resor kuadër i LSDM-së. Pra në Nju Jork delegacioni i Maqedonisë nuk ka asnjë përfaqësues shqiptar të partive që janë në koalicion. Pra edhe një herë politika e Zaevit dëshmon s e kur bëhet fjalë për shqiptarët dhe problemet me të cilat ballafaqohen ata në diasporë ka qasje tjetër. Shtrohet pyetja se pse delegacioni nuk ka takuar diasporën shqiptare në SHBA dhe biznesmenët për t të diskutuar në lidhjen me mundësinë e investimit në Maqedoni dhe hapat të cilët duhet ti ndjekin. Kjo de fakto edhe një herë tregon trajtimi ndaj diasporës nuk është i drejtë. Në anën tjetër përfaqësuesit shqiptar në qeverinë e Maqedonisë, takimet me biznesmen i realizojnë në mënyrë private dhe për të kërkuar vota e jo në mënyrë zyrtare siç bëjnë partitë maqedonase. Kryetari i organizatës maqedonase të diasporës Demjanovski, ka bërë të ditur se vetëm për 100 ditë ata janë takuar tre herë me Zoran Zaevin ku kanë diskutuar për shumë çështje. Në takim është diskutuar edhe për Ligjin për gjuhën shqipe dhe problemin e emrit që ka me Greqinë. Zaevi u ka premtuar se Ligji për gjuhën shqipe nuk do të prek Kushtetutën e vendit.