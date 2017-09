Zaev: Nëse Taravari nuk arrinë të bëhet kryetar komune, do e kthejë në Qeveri

Kryeministri Zoran Zaev gjatë intervistës së tij të fundit në Top Tema lidhur me pyetjen nëse ministri i shëndetësisë Arben Taravari nuk fiton në zgjedhjet lokale në Gostivar, ai do e kthejë atë në qeveri në pozicionin e ministrit, transmeton Zhurnal.mk “Po, Taravari është kuadër kualitativ dhe nuk do heqja dorë lehtë nga ai”, theksoi është Zaev. Ministri Taravari më parë kishte paralajmëruar se nëse nuk bëhet kryetar komune atëherë do të heq dorë nga politika.

“Nuk ka anëtar tjetër të partisë sonë që do ta kandidonim për kryetar të komunës. Kemi shpresuar se do të kemi marrëveshje me ndonjërën prej partive më të vogla, por nuk arritëm të merremi vesh. Nëse nuk e fitojmë vendin e kryetarit të komunës, do të përshëndetem me politikën dhe do të mbetem të punoj si mjek, ndërsa do të kem edhe më shumë kohë për familjen”, ka deklaruar Taravari për NOVA.

Comments

comments