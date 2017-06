Zaev: Për emrin e Maqedonisë do të vendos populli në referendum

Kryeministri Zoran Zaev pas daljes nga Zyra e Prokurorisë Speciale Publike, ku ai ishte i thirrur si dëshmitar dhe i dëmtuar për rastin “Target” për përgjimin e paligjshëm të mbi 5000 qytetarëve, tha se Ministri i Jashtëm Nikola Dimitrov sot ka shkuar në Athinë, por nuk do të diskutojë për emrin.

“Qëllimi i vizitës është që të krijojë marrëdhënie më të mira midis fqinjëve, dhe të krijojë teren për takime më të shpeshta të nivelit të lartë”, tha Zaev.

Në lidhje me këtë çështje, Zaev tha se do të konsultohet edhe me opozitën, por në fund do të vendos populli me anë të një referendumi.

Sa i përket rasteve ë ngritura nga PPS-ja, Zaev tha se nëse ka nevojë shtesë, mbetet në dispozicion që të kontribuojë për zbardhjen e, siç potencoi përgjimit ilegal.

“Përfundova sot me dhënien e deklaratave. Prokurori publik, i cili e udhëheq lëndën nëse ka nevojë shtesë nga rrëfimi im si dëshmitar i dëmtuar ose vetëm si dëshmitar apo në çfarëdo mënyre qëndroj në dispozicion me qëllimin që të japë kontribut tim në zbardhjen e plotë të përgjimit ilegal në Republikën e Maqedonisë”, deklaroi Zaev.