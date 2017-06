ZAEV: Që sot do kisha takuar Ahmetin për ndarjen e posteve të mbetura

ZAEV: Që sot do kisha takuar Ahmetin për ndarjen e posteve të...

Madje, kryeministri Zoran Zaev ka pohuar se që sot do kishte dashur të takojë liderin e BDI-së Ali Ahmeti që të mund të vazhdohet me dakordimin për zv/ministrat, drejtorët e Ndërmarrjeve publike dhe Agjencive dhe caktimin e ekspertëve në organet qeveritare.

Ndryshe, në seancën e parë të sotme të Qeverisë janë parashikuar të ndahen dikasteret dhe do të vendosën zëvendëskryetarë të Qeverisë, do të zgjidhet sekretari i përgjithshëm, shefi i kabinetit dhe do të vendosen komisionet ekzistuese dhe ad -hok në Qeveri që të mund të vendosen konturat fillestare të Qeverisë, paralajmëroi më herët kryeministri, Zoran Zaev.