Zaev sot caktohet për mandatar për formimin e Qeverisë

LSDM sot pritet që të zgjedh për mandatarin liderin e saj Zoran Zaev, informon INA.

Në mbledhjen e kryesisë qendrore të kësaj partie pritet të shpaloset marrëveshja për qeverinë me partitë shqiptare, por edhe detaje të tjera, që më në fund do të pasojnë me dhënien e mandateve për Zaevin, pasi që BDI mbrëmë theksoi se do ti jap mandatet atij për formimin e Qeverisë. Gatishmërinë për dhënien e mandateve më parë e kanë shprehur edhe Aleanca për Shqiptarët dhe Rilindje me BESË. Zaev nga Sarajeva dy ditë më parë paralajmëroi se ka siguruar nënshkrimet dhe brenda 10 ditëve do të formohet Qeveria. (INA)