Zbulohen edhe 36 milion euro të vjedhura nga qeveria VMRO-BDI

Buxheti i Republikës së Maqedonisë është dëmtuar për 36 milion euro gjatë periudhës kohore 2008-2015, tregojnë hetimet e deritanishme të Prokurorisë Speciale, njofton agjencia e lajmeve INA.

Sipas informacioneve nga hetimet e hapura të cilat i publikuan ekimi i kryeprokurores, Katica Janeva, funskionarët shtetëror përmes keqpërdorimeve të detyrave zyrtare, shkeljes së ligjin për prokurorime publike si dhe evazionit fiscal kanë dëmtuar buxhetin në masë të madhe, apo në shumën që arrinë rreth 40 milion euro.

Me krijimin e qeverisë së re, pritet që politikanët e korruptuar do të përballen me drejtësinë, e cila është paralajmëruar të jetë e drejtë dhe objektive. (INA)