Zbulohen tradhtarët e Grupit të Kumanovës: Beqa, Ejupi dhe Arifi nga Çairi

Gazetari Zoran Bozhinovski, i cili në portalin e tij “Bure vesnik” publikon informacione sekrete dhe biseda të përgjuara, ka publiku edhe një informacion se kush ka tradhtuar grupin e Kumanovës, në “Lagjen e Trimave”, transmeton Almakos.

Bozhinovski thotë se informacionet i ka siguruar nga disa të punësuar në polici, kurse në mesin e atyre që kanë tradhtuar grupin e Kumanovës, të gjithë janë nga dega e BDI-së në Çair. Disa prej tyre janë avancuar në poste për shkak të kontributit që kanë dhënë duke tradhtuar Grupin e Kumanovës.

“Arif Hasani, zëvendësdrejtor aktual në MPB, pozitë në të cilën është emëruar nga ministri Mitko Çavkov, pikërisht për meritat në dhënien e informatave për lëvizjen e grupit nga Kosova dhe një informatori të infiltruar brenda grupit. Mirëpo informatori ka luajtur rol të dyfishtë, ka manipuluar me informatat dhe u ka dhënë gjurmë të rrejshme shërbimeve. Ai drejtpërdrejt mban përgjegjësi për policët e vrarë dhe të lënduar. Para dhjetë ditëve, në shtëpinë e tij është vendosur mjet eksplodues kurse kjo informatë është mshefur prej opinionit dhe është bë presion ndaj mediumeve që kjo të mos publikohet.

Mariçe Markova(e njohur në MPB për mbajtejne fotografis të Sahso Miajllokvit në murin e zyrës së saj, inspektor kryesore në sektorin për mbikëqyrje kufitare. Ajo nuk është interesuar aspak për sigurinë e shteti dhe qytetarëve, por vetëm kriminaliteti i tyre dhe reketi që u sjell fitime të mëdha personale. Poashtu ka përgjegjësi edhe Memet Halimi, inspektor në Sever, i cili i ka keqpërdor pozitat që i ka në qeveri vëllavi i vet Ejup Halimi, i punësuar në sekretariatin për implementimin e Marrëveshjes kornizë. Ejup Halimi është njoftur shum mirë dhe ka bashkëpunuar me udhëheqësit e grupit në Lagjen e trimave dhe ju ka dhënë informata të dozuara dhe të balancuara për të arritur efekt të dyanshëm, t’i fusë që ta kryejnë sulmin, por edhe ta dijë se kur do të bëhet sulmi, sa do të jenë dhe ku do të lëvizin. Këto informacione ju kanë dashur për interesat e BDI-sëÇ të manipulohet me to në opinion, që të tërhiqet vëmendja nga bombat shkatërruese të Zaevit.

Informatat prej Ejup halimit i janë dashur BDI-së edhe për neutralizim të grupit, që ka qenë e rrezikshme dhe e dëmshme për interesat e BDI-së në Çair për shkak të raporteve të këqija me Beqir Hasanin. Inspektori Memet dhe vllavi i tij Ejup Halimi jan kushërinj me Beqir Hasanin dhe prej atij kan marrë instruksione se si të sillen në këtë rast. Mbi të gjithë ata është ministri Çavkov, i cili i ka lejuar të manipulojnëme MPB, kurse në fund ju ka paguar edhe shpërblime të majme nga buxheti. Duhet të ndriçohet edhe roli në MPB i Nazif Bushit, që të merret vesh a është informator i ministrit Çavkov ose është kriminel i thjeshtë që i ndihmon në biznesin privat krimine, duke shfrytëzuar resurset e MPB-së.

