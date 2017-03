Zbulohet libreza komuniste e një funksionari “patriot” shqiptar? (Foto)

Intelektualja tetovare Elita Masha, menaxhere në shkollën private Wilson School ka publikuar në facebook një librezë anëtarësie të partisë komuniste jugosllave duke aluduar se politikanë “patriotë” shqiptarë që i kanë rrenjet në Shkollën e Kumrovecit ende kontrollojnë skenën politike shqiptare në Maqedoni, shkruan Gazeta Lajm.

“Cdo dite e me shume e kuptoj pse jemi ne kete gjendje ! Perderisa ende jetojne, mbajne poste njerez me ” çllanska kniska te Kumrovecit ” dhe pjellat e tyre s’ka shpetim !

E per te qene ende me e neveritshme flasim me perbuzje per te politikanet tane dhe konceptin Kombtar !

S’ka mal pa ferra as fis pa derra !

PS. Prinderit e mij s’kane pasur ” kniske ” te tille, ( prandaj jetojne ne nje apartament te vogel dhe Ne femijet e tyre s’kemi

Poste dhe ” perkedheli te sistemit ” ata te cilet e kane pasur dhe ende e mbajne me vete “knisken dhe nostalgjine jugosllave “shoqeria i din shume mire ! Nuk ju kalon ” patriotzimi i rreme ! Prandaj mos hezitoni t’ju a perplasni ne fytyre kur na shesin mend !

# PASTRIM JO VETEM PARTIAK !

#PASTRIM KOMBTAR !”, ka shkruar Masha në Facebook, pa sqaruar nëse i ka rene ne dorë libreza komuniste e ndonjë politikani aktual shqiptar, apo fotografinë e ka siguruar nga interneti.