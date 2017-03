Zejdi ka një selam për Ali Ahmetin dhe BDI-në

Zejd Rexhepi

Pas deklaratave dhe veprimeve antidemokratike dhe antiperendimore të institucioneve shtetërore dhe qeveritare;

Pas rrugëtimit drejt apartejdit që e ka marrë shteti i kriminalizuar duke luftuar vlerat euroatlantike;

Pas shkeljes drastike të kushtetutës nga institucionet shtetërore dhe qeveritare;

Pas deklaratave dhe qëndrimeve shoviniste dhe nacionaliste të Gruevskit, Ivanovit dhe Dimitrievit, kundrejt të drejtave elementare të shqiptarëve:

Shtrohet pyetja se çka është ende duke bërë “partneri” i tyre në qeveri Ali Ahmeti dhe BDI-ja?

Kështu që…

Nëse Ali Ahmeti dhe BDI-ja dëshirojnë të braktisin vazalitetin ndaj Gruevskit dhe VMRO-së;

Nëse Ali Ahmeti dhe BDI-ja kanë vendosur të jenë në shërbim të vlerave euro-atlantike dhe interesave shqiptare:

Ali Ahmeti dhe BDI-ja duhet që urgjentisht të braktisin qeverinë me VMRO-në, me ç’rast përfundimisht do ta izolonin Gruevskin dhe klikën e tij dhe do ta linin të vetmuar në këtë luftë kundër shqiptarëve, kundër NATO-s, BE-së dhe SHBA-ve.

Tash e ka fjalën Ali Ahmeti, që para se të mendoj ta “reformoj” partinë e tij, le ta braktisë qeverinë dhe ta varros politikisht Gruevskin.

(Autori eshte anetar i larte i Levizjes BESA)