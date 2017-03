Zekiri ja çka thotë se a duhet ose jo BESA të jetë në Qeveri?!

Deputeti I LSDM-së, Muhamed Zekiri ka theksuar se secila parti sjellë vendim autonom për ae se a do të jetë pjesë e qeverisë së re të udhëhequr nga Zaev. Sipas ti, do të ishte mirë ë Besa të jetë pjesë e qeverisë.

“Po ne vazhdimisht jemi duke punuar në këtë drejtim që të gjithë të jenë pjesë e ekzekutivit dhe që secili të marrë pjesën e përgjegjësisë në ekzekutiv. Mendoj se ky do të ishte varianti më i mirë. Sigurisht u takon organeve partiake që ata vet të marrin vendime, se a do jenë pjesë e Qeverisë apo jo. Deri më tani kemi tre vendime publike të deklaruara. BDI-ja është pjesë e shumicës, Aleanca gjithashtu është pjesë e shumicës, ka ngelur vetëm edhe BESA të marrë vendimin përfundimtar, se do jetë apo jo pjesë e qeverisë. Deri më tani të paktën publikisht e kanë thënë se e përkrahin, Qeverinë e re por nuk e kanë marrë vendimin, do jenë pjesë e ekzekutivit apo do të qëndrojnë në opozitë. Mendimi im personal është se vendi i tyre është brenda ekzekutivit, pasi që në atë formë do të kenë edhe përgjegjësi për atë që na pret të punojmë”, theksoi Zekiri në intervistën për Lajm.(INA)