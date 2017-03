Zekiri: Ja pse zgjodha të jem me LSDM-në

Deputeti shqiptar në rradhët e partisë maqedonase LSDM-së, në një intervistë për gazetën “Lajm” tregon arsyet pse nuk është penduar që i’u është bashkangjitur forcës së Zaevit dhe jo ndonjë partie shqiptare. Sipas tij, rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare dëshmojnë se elektorati shqiptar në Maqedoni ka treguar pjekuri të madhe duke votuar kundër partive në pushtet. Kështu ata nuk dënuan vetëm BDI-në, por me votën e tyre për LSDM-në dënuan edhe VMRO-DPMNE-në si katalizator i politikës nacionaliste në vend.

“Zgjodha LSDM-në, dhe më drejtë nuk kam mundur të veproj, dhe këtë e dinë shumë mirë qytetarët dhe opinioni ynë në Maqedoni. Me këtë votim që e ka bërë elektorati shqiptar në Maqedoni, ka treguar pjekuri dhe vetëdije shumë të madhe. Po të mos ishin votuesit shqiptar, mos të votonin kundër partive në pushtet, ne nuk do ti kishim këto numra që i kemi në përgjithësi. Votuesit shqiptar ditën të dënojnë partinë në pushtet duke ia përgjysmuar votat dhe deputetët, në këtë rast BDI-në nga 20 në 10. Subjekti i ri BESA fitoi 5 deputet edhe Aleanca gjithashtu fitoi 3 mandate. U ndëshkua edhe Partia Demokratike Shqiptare. Ndërkaq u përkrah për herë të parë në formë shumë befasuese, për shumicën por jo edhe për mua, Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë, që nuk është subjekt shqiptar. Kjo u bë bazuar në programin që e kishte LSDM-ja dhe mënyrën se si ajo u hap për elektoratin, me konceptin Maqedonia një shoqëri ku të gjithë do të jenë të barabartë dhe nuk do të ketë dallime. Ne nuk do ndalemi këtu . Unë kam thënë edhe në shumë raste dhe vazhdoj ta them se askush prej subjekteve politike më nuk mund në çfarëdo zgjedhje të ardhshme të flejë rehat dhe të thotë unë këta votues i kam të garantuar. Jo, jo. Nëse nuk punojnë, nëse nuk e dëshmojnë me vepra, askush prej neve nuk mund të konsideroj në ata vota që i ka marrë në zgjedhje s mund ti marr sërish”, kështu është shprehur Zekiri në intervistën për “Lajm”.