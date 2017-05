Zekirin e shoqërojnë në iftar dy ministrat e rinj, Qeveria e re para syfyrit (FOTO)

“Iftar para votimit te QEVERISE”. Kjo porosi eshte bere nga deputeti i LSDM, Muhamed Zekiri, i cili ka dal ne iftar, i shoqeruar nga ministri i propozuar per MPB dhe ministrine tjeter Ljubco Nikollovski. Ai me kete paralajmeron se Qeveria e re behet para mesnate.

Zekiri para 4 viteve ishte ne Haxh dhe se ai kete e kishte paralajmeruar atekohe në profilin e tij në rrjetin social Facebook, duke postuar një fotografi me veshjen tradicionale islame të Haxhit “Ihram”, në të cilën shkruan:

“Te nderuar miq, desha ta ndaj me ju gzimin se kete vit vendosa te shkoj ne HAXH … Miqe te nderuar kerkoje falje dha ma beni hallall per ndonje gabim te paqellimshem.

Zekiri gjate kryerjes se ketij obligimi kishte takuar edhe Bujar Osmanin e BDI-se,qe po ashtu eshte haxhi.

Deputeti i LSDM ne shume raste ka shkruar hadithe kuranore dhe ka shprehur lutje per tu bere me mire per te gjithe qytetaret ne vend.