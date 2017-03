Zekolli: Anti-shqiptarizmi po ndërron sponsorët, dje Gruevski, sot Zaevi dhe Sheqerinska me mafiozët e BDI-së

Ish diplomati dhe analisti politik Arsim Zekolli ka kritikuar ashpër LSDM-në, duke thënë se liria dhe demokracia në vend dhe lufta kundër krimit nuk mund të vije nga persona si Talati, Fatmiri, Izeti dhe Nevzait. Sipas tij anti-shqiptarizimi vetëm po ndërron sponsorët, dje ishtë Gruevski ndërsa tani e tutje “Zaev dhe Sheqerinska me mafiozet e BDI si konstante.

Ja dhe postimi i tij i plotë:

“Nese mendoni se po e teproj me kritika ndaj krimineleve nga LSDM, paramendoni se si ndjehen ata qe me naivitet i besuan Zaev per Monstren e Smilkovcen apo Sheqerinskes per Sopotin tani qe lexojne se ndryshimi dhe liria e demokracia dhe shpresa multi-etnicitetit na qenka Talati per Kryeparlamentar, ndersa Teuta, Fatmiri, Izeti, Nevzati faktor ne luften kunder krimit. Anti-Sqhiptarizmi vetem se po nderron sponzoret – deri dje Gruevski, tani e tutj Zaev dhe Shqereinska me mafiozet e BDI si konstante”, ka shkruar Zekolli.