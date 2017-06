Nje sugjerim per Levizjen Besa. Lereni iftarat dhe uluni dhe perpiloni “Liber te zeze” me te dhena faktike per te gjitha akuzat dhe dyshimet per Ministrat dhe zyrtaret BDI ne Qeverine Zaev. Dorezoni informat para Komisionit Priebe, gjat vizites qe do ndodhe se shpejti. Por, paraprakish, te pastroni edhe biznesmenet e BDI-së Çair nga radhet e veta. Nese jo, badihava.

Ka shkruar ambasadori Arsim Zekolli, ne facebook