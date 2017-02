Deputeti i Koalicionit me BESË, Fadil Zendeli në emisionin Click Plus, theksli se Koalicioni me BESË i ka thënë Edi Ramës, se nuk ulemi me BDI-në.

“I kemi thënë kryeministrit Edi Rama, se me BDI-në, nuk ulemi në asnjë tryezë”, theksoi Zendeli.