Zeqiri: Të korruptuarit nuk dëshirojnë të ndahen

“Politikat koruptive u dëshmuan edhe zyrtarisht me bombat e fundit të publikuara nga LSDM-ja opozitare, por ato ndjeheshin edhe më herët nga mënyra se si funksiononte shteti. Kjo vërehet edhe tani nga mënyra se si sillen partitë në pushtet, VMRO dhe BDI të cilat asesi nuk duan të pranojnë ndonjë kombinatorikë tjetër dhe as që duan që dikush tjetër të hyjë në mes tyre. Unë jam i bindur që kjo është përpjekja e funditit e këtyre partive dhe politikave të tyre të koruptuara për të mbajtur peng këtë shtet dhe këtë shoqëri. Jam i bindur se sistemi shumë shpejt do clirohet nga kjo pengmarje pasi tani janë përmbushur dy kushtet kryesore, populli dhe faktori ndërkombëtare i kanë kuptuar dhe po i luftojnë me cdo mënyrë”, përfundon Arben Zeqiri për “Lajm”