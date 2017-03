Zhduken pesë alpinistë nga Shkupi

​ Sipas informative nga MPB, dje rreth orës 14:00 në stacionin policor nga përgjegjësit në Kavadar është raportuar se në rrugën drejt majës ‘Orlle’ të fshatit Galishte janë humbur pesë alpinistë nga Shkupi, transmeton Gazeta Express.

Njëri nga to tanimë dy ditë është ndarë, përderisa katër të tjerë ishin pa ujë dhe ushqim. Në hetim është aktivizuar ekipi i MPB-së me helikopter për t’i gjetur personat. Katër nga to ishin gjetur, kurse njëri prej tyre ende është në kërkim, informojnë nga policia./Gazeta Express/