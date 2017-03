Asan Canoski nga fshati Oktis, ka humbur kontaktet me familjarët. “Nëse dikush e sheh apo e takon, Ju lutemi kontaktoni me familjen në numrin 078255302.”, ka shkruar portali Strugalajm, duke publikuar apelin e familjes per te ndihmuar ne gjetjen e familjarit deri tani te zhdukur.