Zhurnal: E kënaqi Shkupin, e iku të drejtojë Tiranën..!?

Qëndrimi i tij në Tiranë e pikërisht në çadrën e Lirisë të vendosur nga opozita atje duket si një ‘befasi’ e madhe dhe jo rastësisht gjithmonë ku është tollovia është dhe ai aty, ku ka ka zjarr gjithmonë shkon të hedhë benzinë, e në këtë rast bëhet fjalë për shkrimtarin Kim Mehmeti i cili pasiqë rregulloi punët në Shkup iku në Tiranë t’ua rregullojë punët shqiptarëve atje, shkruan Zhurnal.

Duke qenë i pranishëm nëpër kështu tubime e takime dhe në kulmin e tensioneve jo rastësisht Kim Mehmetit mund t’i vendoset nofka nxitës, thjeshtë për faktin se gjithmonë ka preferuar trazira, ai nuk ka dashur t’i sheh shqiptarët bashkë e madje dëshira e tij më e madhe është që ata të zihen mes veti vëlla me vëlla.

Po qëndrimi i tij në çadrën e opozitës në Tiranë ka edhe një dmth-nie tjetër, e arsyeja tjetër më e fortë është kryeministri shqiptarë Edi Rama. Pika e dobët e Kimit, ose më saktësisht ilaçi, ai i cili e bën për pesë parë Kimin në evenimentet dhe emisionet publike duke mos i dhënë shkas të flasë e edhe kur flet ai i’a mbyllë gojën me dy fjalë.

Po çfarë ka thënë Kimi në fjalimin e tij në çadrën e lirisë të vendosur nga opozita në Tiranë e çfarë i ofroi Basha?

“Basha më ofroi dicka që nuk refuzohet: Nga kjo çadër do të fillojë të ndërtohet Shipqëria që duam. Kur më është bërë një ofertë që të vijë në këtë çadër pyeta: A ju inteteson Shiqpëria e fortë, apo parti e fortë? Mua më intereson vetëm Shqipëria e fortë. Vëllezër dhe motra ka dicka që është më e vjetër së Shqipëria dhe Kosova, e ajo është shqiptaria. Shqipëria dhe Kosova nuk do të ekzitonin nëse nuk do të ekzistonte ëndrra për për Shqipëri të Madhe. Duhet ta kuptojnë që të gjithë se kur e ka keq shqiptari i Preshëvës, duhet ta ketë keq e gjithë shqiptaria. Dua që nesër kur të kthehem në Shkup, këtu të fillojë ndërtimi i asaj Shqipërie“, u shpreh Mehmeti.