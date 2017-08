Zoti ambasador Lu; Përse nuk falëndron edhe Edvin Kristaq Ramën…

Beqir Sina

Është, më se normale që Ambasadori, i SHBA, jo vetëm në Tiranë(përfshirë edhe Shqipërinë), por në çdo vend të botës, para largimit të tij, të falënderojë, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Jashtme, dhe të Brendshme, të çdo vendi edhe në qoftë se ata janë e majtë ( komunistë dhe deri ish kuadro që i shërbyen kohës së komunizmit – ose edhe bijtë e tyre të Bllokut) apo të djathtë, mbasi këto janë edhe funksionet që ata drejtojnë ose kan drejtuar, por që kan lidhje strategjike dhe të drejtpërdrejt me punën e Ambasadorit amerikan, në çdo vend të botës, qoft ajo Kuba, Kina ose Koreja e Veriut.

Letrat e falënderimit për dy ministret e kabinetit “Rama 1”, Kodheli dhe Gjermni, përveçse është një procedurë e zakonshme diplomatike, që ndiqet vetëm në Shqipëri, ( sepse në asnjë vend tjetër nuk ndodh si me ne shqiptarët) veçanërisht nga ambasadorët amerikan, natyrishtë që është edhe një mesazh për mbështetjen amerikane ndaj tyre, por edhe si një pjesë edhe e punës së këtyre ambasadorve me Shqipërinë.

Por duhet theksuar se mesazhi i ambasadorit amerikan Donald Lu, kësaj radhe bën pak dallim dhe ka më shumë së dashamirësi, për të thënë, po qe se marrim edhe anën më të thjesht, të gjykimit, të dy falënderimeve, pra përse me ministrat e tjerë të larguar nga qeveria Rama, ose jo të larguar për të cilët ambasada gjithmonë ka folur me “superlativa”, ashtu si dhe për Kryeministrin Rama, nuk ka preferuar të ju dërgojë ndonjë mesazh të ngjashëm.

Bile ajo që të bën më shumë të dyshosh në “dashamirisinë” dhe “sinqeritetin” e Ambasadorit amerikan në Tiranë, dhe të bie në sy, te falëmenderimet e ambasadorit amerikan, është rasti i “anashkalimit” të ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, i cili, kur ishte në detyrë vizitojë Washingtonin së bashku me ambasadorin Donald Lu, si pjesmarrës në një konferencë ndërkombëtare, organizuar në Washingtoni, kundra terrorismit ndërkombëtar, dhe ai(Saimir Tahiri – ish Ministri i Brendeshëm i Edi Ramës) është pritur dhe është mbështetur sipas shtypit në Tiranë, edhe nga zyrtarët e lartë të FBI, Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, Department of Justice, e tjer, po me “prezantimin” dhe “sygjerimet” e Ambasadorit Donald Lu në Tiranë.

Mirëpo, mospërfshirja e ish Ministrit të Brendshëm Saimir Tahirit, në qeverinë Rama 2, i cili ka qenë më i debatuari publikisht, për lidhjet e tij me përhapjen në të gjithë vendin të Kanabasit, aq sa është folur vazhdimisht nga shtypi në Shqipëri, se : “SHBA, ia kan kërkuar largimin dhe mos përfshirjen e ish Ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, i cili ka qen si “Asi spathi” në qeverinë e parë të Kryministrit Rama dhe i përzgjedhuri i tij, por edhe si i “përfshirë” në hartën e Kanabisit , dhe drogës, lidhjet e tij me krimin, në Shqipëri, së bashku me Kryeministrin Edi Rama”, lë për të dyshuar se diçka ka diçka të vërtet në këto dy falënderime.

Sepse, ambasdori amerikan Donald Lu, i ka dërguar letër falënderimi edhe ministres në largim, asaj të Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni, duke vlerësuar lart punën e saj, paçka se ai flet edhe në emër të diplomatve të tjer amerikan, ( nuk e di se kush e njeh në White House – DoS, Ministrinë e Zhvillimit Urban,dhe Eglantina Gjermenin), çka nuk do t’a pranonte asnjë amerikan, jo më asnjë diplomat dhe njeri i thjesht që e njeh sadopak diplomacin politike të Washingtonit.

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Donald Lu, i bie tani që në vend të Kryeministrit Edi Rama, të nisë ai falënderime, prej nga Kryeministri, e deri tek Ministri më i vogël në detyrë, apo dhe kryebashjaku Erjon Veliaj, sepse ose të gjithë ose asnjë…. dhe jo vetëm këto dy Ministre, që nuk do të jenë më, mbasi kështu nuk ka si të funksionojë edhe“diplomacia e falënderimeve” të Ambasadorit të SHBA, Donald Lu.

Në se Kodhelit ambasadori Lu i dërgoi një falënderim për partneritetin amerikanë, ku vlerësohet me të drejt jo vetëm bashkëpunimi i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, me administratën e SHBA, por edhe kontributi i saj i veçantë për Shqipërinë, dhënë gjatë ushtrimit të detyrës si ministëre, do t’i lutesha Ambasadorit të SHBA, në Tiranë, Donald Lu, i cili tani është edhe në fund të mandatit të tij, të jap ndonjë shpjegim se çfarë lidhje ka me partneritetin me SHBA, dhe çfarë kontributi ka dhën Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria Eglantina Gjermeni,……!? për një falënderim nga Washingtoni!

Zoti Ambasador, së fundi meqënse jeni edhe para largimit tuaj, përfundimit të mandatit, a nuk pate qoftë edhe një falënderim (me hipokrizi), për të përdjekurit dhe presekutuarit politik në Shqipëri, dhe ku janë dhe ku mbeten ato reflektimet e që shkruajte për Burgun e Spaçit, por gjete rastin dhe nuk prite pak të falënderosh, bijtë e Bllokut, madje deri në falënderime me ndenja “familjare” dhe duke “hequr atë xhaketën e diplomatit” kur i thua : “E dashura Tina”.

Zoti Ambasador i SHBA, në Tiranë, mos harro para largimit tuaj edhe një falënderim për ish Ministrin e Brendshëm të 2 Prillit, në Shkodër, Gramoz Ruçin, që Kryeministri Edi Rama e ka vendosur Kryetar të Kuvendit Popullor, apo edhe Ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafa, i cili thuhet se në vitet 80 nuk ka qenë një jurist i thjesht, por, një hetues xhelat i armës famëkeqe të Sigurimit të Shtetit, në degën e Punëve të Brendshme të Krujës, aty ku ai dhe si vëllezërit e tij, thyenin kocka të kundërshtarve politik të diktatorit Hoxha, të gjithëve atyre që thonin “Rroftë Amerika – zoti e Bekoftë Amerikën”

