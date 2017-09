Zviceranja që martoi rend me rend 10 shqiptarë, ja historia e Sabinës

Sabina H, është 52 vjeçare nga Cyrihu i Zvicrës e cila është një protagoniste e mirënjohur në mesin e komunitetit shqiptar në Zvicër, por sidomos në rrethinë ne Kantonit të Cyrihut.

Për ate na flet Bujari, një djalë 35 vjeçar nga Kosova, i cili pas një lajmi të publikuar në INA për martesat me letra ka rrëfyer për protagonisten Sabina që rend me rend ka martuar gati 10 shqiptarë të rinj, që kishin ardhur në Zvicër në rrugë të ndryshme dhe ishin në gjendje të mjerueshme. “Ajo është një Nënë Terezë për shumë familje shqiptare, sepse më shumë se 10 vetave ia ka çelë sytë, duke ia siguruar letrat përmes martesës. Ajo është martuar që nga vitet e 80 me një kurbetçarë shqiptarë, që ishte i arratisur për çështje politike. Sabina ka dëgjuar historinë e shqiptarëve dhe hjekat që kanë pasur me dekada. Ajo ka përjetuar rëndë rastet që ia kanë treguar se çfarë kishin përjetuar në Kosovë nga regjimi serb. Një herë ka shkuar vetë në Kosovë tek familja e burrit duke i dërguar mbi 10 mijë franga. Ajo ka qenë pasanike dhe ka pasur pasuri të trashëguar miliona franga nga gjyshërit e saj dhe pastaj prindërit si patronë të njohur”, thekson Bujari.

Sipas tij, ajo është martuar me plotë njerëz tanë, sepse i ka dashur shumë shqiptarët. “S’ka pas qejf me i zgjat lidhjet martesore. Ka provuar një lidhje, ka bërë aventura dhe më pas ka vazhduar me jetën e saj, duke lënë kohë, që bashkëshortët e kurorëzuar të sigurojnë dokumentet e përhershme në Zvicër. Biles edhe ka lobuar tek autoritetet zvicerane mos me ja prish letrat. Ndoshta dikujt i duket palidhje kjo, por është e vërtetë”, thekson Bujari.

Ai ka qenë i shtati që është kurorëzuar dhe ka kaluar tre vite me Sabinën. “Njeri më të mirë ska, më ka siguruar kafshatën e bukës dhe ma ka rregullu jetën, sepse ne kemi qenë fukara. Unë mezi kam dal në Zvicër dhe jam vendos si azil dhe kisha probleme me sigurimin e dokumenteve. Jam njohur në një kafene të Cyrihut, kur ajo më dha sinjal se i pëlqeja dhe më gjuajti me disa fjalë shqip. U habita në ate moment dhe pastaj kuptova historinë e saj që ma tregoi. Nga ajo ditë shpeshtum takimet dhe në fund u lidh me mua duke më siguruar edhe letrat për martesë”, thekson i riu nga Kosova.

Autoritetet zvicerane së fundi po hetojnë raste të manipulimeve që po bëhen me letra. Por Sabina është figurë fortë e lidhur në Zvicër, që ka lidhje të forta në shtet dhe autoritet të madh çdokund.(INA)

