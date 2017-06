Zv/kryeministri Osmani jep lajmin e mirë

Zv/kryeministri për eurointegrime Bujar Osmani përmes një postimi në Fejsbuk ka bërë të ditur në zhbllokimin e mbështetjes finansiare nga BE për Maqedoninë.

“Sapo më informuan jo zyrtarisht se sot në Stokholm, komiteti drejtues i WBIF( Western Balkan investment Framework) ka marrë vendim që të liron mbi 110 milion euro per projekte infrastrukturore ne Maqedoni, krejt kjo si rrjedhojë e angazhimit dhe klimës së re politike ne vend:

-75 milion euro per linjën hekurudhore të koridorit 8

-27 milion euro per rrugën Kercovë-Gostivar

-7 milion euro per rrugën Kriva Pallankë-Deve Bair

Maqedonia po rikthehet në rrugën e duhur!”, ka shkruar Osmani.